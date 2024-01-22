В ХМАО таможенники оштрафовали женщину за песок в посылке

Жительницу Югры оштрафовали за попытку перевезти почти килограмм песка из Индии. Женщина отправила посылку на свой же адрес, так как хотела привезти «святую землю» в качестве сувенира после паломнической миссии.

«При досмотре посылки, среди сувенирной продукции, вещей и бижутерии было обнаружено 4 пакета с сыпучим содержимым общим весом 860 граммов. Специалисты регионального управления Россельхознадзора подтвердили, что содержимое относится к продукции высокого фитосанитарного риска. Ввоз таких товаров в Россию допускается только в научных целях специализированными организациями в особом порядке», – пояснил начальник Ханты-Мансийского таможенного поста Тюменской таможни Евгений Богданов.

Пакеты с песком запретили к ввозу, а таможенниками принято решение об отказе в выпуске отправления. В отношении получательницы товара возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП России (несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров).