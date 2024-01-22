Новое багажное отделение появится на железнодорожном вокзале в Нягани

На новом железнодорожном вокзале в Нягани появится багажное отделение. Выполнение работ находится на завершающем этапе, сообщает телеграм-канал «Югра официально».

«Сейчас на завершающей стадии находится второй этап строительства, включающий в себя возведение багажного отделения. В настоящий момент проводятся наружные и внутренние отделочные работы, подключают инженерные сети», - говорится в сообщении.

Новый железнодорожный вокзал в Нягани открыли в октябре 2023 года. На территории вокзала есть несколько залов, детская игровая зона, комната матери и ребенка, кафе и парковка. Также здание оборудовано для маломобильных групп граждан.