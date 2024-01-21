Югорчанам предложили узнавать о школьных актировках через «Госуслуги»

В мобильном приложении «Госуслуги «Моя Югра» запустили сервис отправки push-уведомлений, который призван помогать жителям округа узнавать об актированных днях в их населенных пунктах. Об этом сообщает телеграм-канал «Югра официально».
Чтобы узнать об актировке, необходимо:
обновить приложение до версии 3.7.0
в главном меню открыть сервис «Актированные дни»
выбрать нужный муниципалитет
кликнуть кнопку «Получить услугу»
нажать «Получать уведомления»
В пресс-службе окружного правительства заверили, что использование сервиса поможет не пропускать уведомления о школьных актировках.