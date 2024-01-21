В Югре перед судом предстанет лесничий по делу о служебном подлоге

В Югре перед судом предстанет лесничий Советского территориального отдела–лесничества. Он обвиняется в совершении служебного подлога и злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

«В мае 2023 года обвиняемый, исполняя служебные обязанности, без замечаний, не выезжая на лесной участок, подписал акт о приемке выполненных работ по лесовосстановлению на территории Таежного участкового лесничества в Советском районе, составленный предпринимателем-лесопользователем. При этом работы по лесовосстановлению выполнены лесопользователем ненадлежащего качества и не в полном объеме», - рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.