Свыше 300 мероприятий пройдет в ходе торжественного открытия Года семьи в ХМАО

В Югре 26 января пройдет торжественное открытие Года семьи. В мероприятии примут участие губернатор ХМАО Наталья Комарова и полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Основной площадкой станет Арт-резиденция Ханты-Мансийска, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«В муниципальных образованиях в день открытия будут организованы семейные мастер-классы, соревнования, конкурсы, семейные творческие вечера и форумы — всего более 300 мероприятий, участниками которых станут тысячи югорчан», - сказано в сообщении пресс-службы.

Кроме того, 26 и 27 января семьи Югры смогут бесплатно посетить музеи и концерты.

Сейчас в ХМАО формируется план мероприятий Года семьи. На сегодняшний день он включает более 120 региональных событий и активностей.

В ХМАО проживают свыше 40 тысяч многодетных семей. Для семей с детьми в округе доступны более 50 мер поддержки, установленных на федеральном и региональном уровнях.