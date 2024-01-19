В Югре отметили большое количество производителей органической продукции

Югра оказалась на четвертом месте в рейтинге органических регионов России. На сегодняшний день в округе зарегистрировано семь производителей такой продукции, говорится в Роскачестве.

«Органическая продукция – это продукция, выращенная или изготовленная без применения синтетических пестицидов, синтетических минеральных удобрений, антибиотиков, гормонов роста и прочего. В России только получение сертификата в аккредитованном органе дает право производителю называть свою продукцию органической и маркировать ее соответствующим образом, размещая знак «Органик» (белый лист на салатовом фоне) на упаковке», − объяснили в системе.

Первое место по-прежнему удерживает Воронежская область. В регионе зарегистрировано 14 производств органической продукции. На втором месте Краснодарский край и Московская область (по 13 производителей). Тройку лидеров замыкают Новосибирская, Ярославская и Калужская области (по 8 производителей). Между тем Югра, Татарстан и Мордовия разделили четвертое место.