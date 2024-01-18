В крупных городах ХМАО эвакуировали ТЦ из-за сообщений о минировании

В торговые центры крупных городов ХМАО поступили сообщения о минировании. На место прибыли сотрудники силовых органов, в нескольких ТЦ эвакуировали сотрудников и посетителей, сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

«В Югре в ряд городов поступили электронные сообщения о якобы минировании различных объектов. В частности, магазинов. Например, в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске. При этом не везде проводится эвакуация», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в Нижневартовске эвакуировали несколько торговых центров, их проверяют на наличие возможных угроз. По данным «Вестника», эвакуация также проводится в Пыть-Яхе.