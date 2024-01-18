Заболеваемость гриппом и ОРВИ в ХМАО выросла на 22,4% за неделю

В Югре заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла за неделю на 22,4%. Эпидпорог превышен на 71,9%, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

«В территориальной структуре доминирует население городов Сургут – 44,0%, Нижневартовск – 11,3%, Нефтеюганск – 6,9%. Рост заболеваемости отмечается в 19-ти муниципальных образованиях округа. Наибольший рост отмечается в Березовском районе», - сказано в сообщении.

Уточняется, что в структуре заболевших гриппом с начала сезона дети составляют 66,6%, взрослые - 33,37%. Заболеваемость в столице Югры - Ханты-Мансийске - выше уровня предыдущей недели на 104,7% и ниже эпидемиологического порога на 62,7%.