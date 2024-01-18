В отдаленном поселении Сургутского района заработала новая амбулатория

В Локосово - одном из самых отдаленных поселений Сургутского района - открылась новая врачебная амбулатория с дневным стационаром. Жители смогут получать здесь первую медицинскую помощь, сдавать большой спектр анализов и проходить диагностику врача, не выезжая из сельского поселения. Ранее за специализированной помощью они вынуждены были ездить в Лангепасскую городскую больницу, расположенную в 50 километрах от поселка, сообщает пресс-служба районной администрации.

«В эти дни медучреждение, которое является филиалом Лангепасской городской больницы, принимает первых пациентов. Всего же качественная медпомощь стала доступнее больше, чем для 1,2 тысячи жителей Локосово», - отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

В новом здании расположились гардероб, смотровой, прививочный и врачебные кабинеты. Также есть перевязочная, лаборатория и стационар с кабинетом врача и двумя полноценными палатами.

«Для Локосово это значимое событие. Это то строение, которое мы долго ждали. Давно ничего не строилось в поселке, и, на самом деле, все построено современно, с хорошей площадкой, которая соответствует всем нормам. Здесь все население Локосово будет обслуживаться», - сообщил глава Локосово Николай Свечников.

Площадь нового здания – 540 квадратных метров. За смену медицинское учреждение смогут посетить до 25 человек. Лечением пациентов будут заниматься три врача, два фельдшера и медсестры.

Строительство амбулатории в Локосово началось в 2022 году. Старое здание не отвечало комфортным условиям для приема пациентов. За 50 лет в деревянном строении прогнил пол, местами текла крыша, в морозы было прохладно.