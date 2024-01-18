В Пыть-Яхе семье ребенка, обварившего ноги в яме с кипятком, присудили компенсацию

Семье ребенка, который обварил ноги в яме с кипятком в Пыть-Яхе, выплатят компенсацию. Напомним, что инцидент произошел в сентябре прошлого года. Горячая вода разлилась из-за прорыва теплосети, однако рядом не было установлено предупреждающих знаков.

«В этой связи прокурором внесено представление в адрес руководителя муниципального предприятия «Управление городского хозяйства», которое рассмотрено и удовлетворено, три виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, прокурор города в интересах несовершеннолетнего направил в суд исковое заявление о компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора и постановил взыскать с муниципального предприятия денежные средства на сумму 100 тысяч рублей», – сообщает прокуратура Югры.

В отношении начальника предприятия продолжается рассмотрение уголовного дела по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя».