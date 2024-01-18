Начался прием заявок на премию «Россия — страна возможностей»

Стартовал прием заявок на Национальную премию «Россия — страна возможностей». Премия организована президентской платформой «Россия — страна возможностей» и призвана выявить и поддержать тех жителей Российской Федерации, кто своими действиями запускает положительные изменения, реализует и создает возможности в различных сферах жизни.

К участию приглашаются жители России старше 18 лет, которые реализуют профессиональный и личный потенциал, вносят свой вклад в развитие страны и являются примером для других.

Рассказать свою историю и стать номинантом премии можно до 19 января 2024 года включительно. Победителей премии выберут в нескольких номинациях: «Здравоохранение и медицина», «Предпринимательство», «Лидерство», «Информационные технологии и искусственный интеллект», «Экология», «Туризм», «Уличная культура и спорт», «Наука и технологии», «Инклюзия», «Творчество и искусство», «Медиа», «Образование» и «Развитие регионов».

Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться на сайте premia.rsv.ru, рассказать свою историю и загрузить видеовизитку. После этапов прохождения технического отбора и отбора экспертным сообществом будет сформирован рейтинг номинантов, пройдет народное голосование.

Определение победителей премии состоится в Москве на Международной выставке-форуме «Россия». Победители получат возможность стать амбассадорами президентской платформы «Россия — страна возможностей», получить приглашение в качестве спикера и эксперта на профильные мероприятия, информационную поддержку и участие в документальном фильме «Дело в людях», путешествие по России, обучение по профилю в Мастерской управления«Сенеж». Также победителей ожидает индивидуальный пакет поддержки и развитие в области профессиональной и личной реализации.