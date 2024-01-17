Экс-чиновник из ХМАО рассказал о полете на самолете, в который дважды ударила молния

Бывший директор департамента культуры ХМАО Артур Латыпов летел на самолете «Аэрофлота», в который дважды ударила молния. Своими впечатлениями от полета мужчина поделился с «Вестником Сургутского района». Он также отметил профессионализм пилотов, которые столкнулись с необычным явлением.

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», в котором находился Артур Латыпов, 14 января летел из Москвы в Томск. При посадке в лайнер дважды ударила молния, после чего экипаж принял решение уйти на запасной аэродром.

«В Томской области поднялся сильный ветер. Когда пошли на посадку, вышло шасси, я увидел в иллюминаторе, как заискрился двигатель – произошло два хлопка подряд. Передо мной сидела женщина, начала рыдать, кричали дети. <...> В целом пилоты отреагировали – молодцы. Старались сохранять спокойствие пассажиров», – рассказал Артур Латыпов.

Он добавил, что самолет благополучно приземлился в Новосибирске.

Зимние грозы происходят из-за столкновения теплого и холодного воздуха. Случаются они достаточно редко.

Артур Латыпов покинул пост директора департамента культуры Югры в июне 2023 года. В ноябре он занял должность директора департамента регионального развития в Российском географическом обществе (РГО).