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Югорский батюшка окропил трассы святой водой, чтобы сократить число ДТП

В ХМАО освятили аварийные дороги, чтобы снизить количество ДТП

Югорский батюшка окропил трассы святой водой, чтобы сократить число ДТП
Фото: ru.freepik.com

В Югре освятили дороги, чтобы сократить количество ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции Сургутского района обратились с этим предложением в Православный храм святителя Николая Чудотворца, один из священнослужителей выехал на участки дорог из Сургута в Нефтеюганск, Лянтор, Когалым и Нижневартовск, а также на трассе «Северный обход города Сургута», прочитал молитвы и окропил святой водой.

Отмечается, что за две недели текущего года, на автодорогах произошло 11 дорожно-транспортных происшествий в которых три человека погибли и 17 получили травмы различной степени тяжести. Основными причинами ДТП стали: выезд водителей на полосу, предназначенную для встречного движения и превышение скоростного режима.

«Безопасность на дорогах, прежде всего, зависит от самих водителей.Госавтоинспекция Сургутского района призывает водителей соблюдать осторожность при управлении автомобилем и не нарушать правила дорожного движения», – отметили в пресс-службе ведомства.


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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
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              NULL
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              bool(true)
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            }
            [1]=>
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          }
        }
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          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              bool(true)
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        }
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        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
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      }
    }
  }
}
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