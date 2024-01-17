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В ХМАО появится колония, где за порядком будет следить искусственный интеллект

В Югре построят новое исправительное учреждение на 1800 заключенных

В ХМАО появится колония, где за порядком будет следить искусственный интеллект
Фото: siapress.ru

В ХМАО построят новое исправительное учреждение объединенного типа, которое будет вмещать в себя 1800 заключенных. Отмечается, что за порядком и охраной режимного объекта будет следить искусственный интеллект. Об этом сообщила губернатор округа Наталья Комарова.

«Модель предусматривает создание условий для отбывания наказания по месту жительства, улучшение условий содержания, повышение качества условий труда осужденных, совершенствование воспитательной работы, медицинского обеспечения осужденных», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства региона.

Это будет учреждение на земельном участке площадью 46 га, где расположатся: следственный изолятор, исправительная колония общего режима, исправительная колония строгого режима и колония-поселение. Также будут созданы условия для работы государственных органов и общественных организаций, для чего предусмотрена в том числе гостиница.


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              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
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            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#349 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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        }
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      }
    }
  }
}
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