Сдать новогоднюю елку на переработку в Сургутском районе можно до 1 марта

Жителям Сургутского района предлагают не выбрасывать новогодние елки, а сдать их на переработку. Сделать это можно во всех поселениях районах с 5 января по 1 марта, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Деревья измельчат спецтехникой, а полученную щепу направят на отсыпки декоративных клумб, троп для устранения топких мест, корм животным, если ель еще не высохла, и на другие направления. Важно привозить деревья без мишуры и прочих декоративных элементов, так как это может навредить животным или испортить технику по измельчению», - рассказала замначальника отдела экологии и обращения с отходами администрации Наталья Огородник.

Адреса пунктов приема елок указаны на карточках ниже.