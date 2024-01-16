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Виновником ДТП, повлекшего смерть пассажирки, оказался полицейский из Югры

В ХМАО полицейский спровоцировал ДТП, в котором погибла женщина

Виновником ДТП, повлекшего смерть пассажирки, оказался полицейский из Югры
Фото: t.me/police_ugra

Виновником смертельного ДТП на трассе «Сургут - Нижневартовск» оказался полицейский. Против него возбудили уголовное дело.

«Начальник УМВД России по ХМАО – Югре назначил проведение служебной проверки в отношении сотрудника и его руководителей, после завершения которой он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», – сообщили в УМВД Югры.

Напомним, роковая авария произошла 14 января. Полицейский, управляя автомобилем Toyota Chaser, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение со встречным автомобилем Nissan Terrano. Пассажирка второй иномарки скончалась до приезда скорой, виновник ДТП отделался травмами.


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Сегодня в 14:39, просмотров: 65, комментариев: 0
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              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#349 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
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              NULL
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            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
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        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
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        NULL
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        NULL
      }
    }
  }
}
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