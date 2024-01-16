Жители Сургутского района стали чаще вступать в брак

В Сургутском районе в 2023 году зарегистрировали 873 брака - на 16 больше, чем в 2022-м. Большинство пар (474) заключили брак впервые, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Уточняется, что 30 браков заключили представители коренных малочисленных народов Севера, 5 браков зарегистрировали с несовершеннолетними. Увеличилось количество браков с иностранными гражданами: в 2022 году их было 129, в 2023-м - 178.

«По возрастам среди мужчин: до 18 лет мужчины в брак не вступали. В основном мужчины (42%) вступают в брак в возрасте от 18 до 29 лет, 30% мужчин вступают в брак в возрасте от 30 до 39 лет, старше 70 лет в брак вступил 1 мужчина. По возрасту среди женщин: до 18 лет в брак вступили 5 девушек, большая часть женщин (48%) заключают брак в возрасте от 18 до 29 лет, 28% женщин заключили брак в возрасте от 30 до 39 лет, женщины, старше 70 лет брак не заключали», — рассказал начальник отдела ЗАГС администрации Сургутского района Юлия Фролова.

Разводиться жители Сургутского района также стали чаще. В прошлом году брак расторгли 748 пар - на 102 больше, чем в 2022-м.

«Увеличение связано с экстерриториальным предоставлением услуг. Разводы именно среди жителей района снизились на 2% в сравнении с 2022 годом», - объяснила Юлия Фролова.

Больше всего разводов пришлось на пары в возрасте от 30 до 39 лет. Больше половины из них прожили в браке до 10 лет.