Житель Мегиона не смог вернуть через суд конфискованный за пьяное вождение автомобиль

Житель Мегиона, у которого конфисковали автомобиль за пьяное вождение, решил вернуть его через суд ХМАО - Югры. Однако потерпел неудачу, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

Суд установил, что югорчанин, ранее подвергнутый административному наказанию за управление автомобилем в состоянии опьянения, в июне 2023 года вновь сел за руль пьяным. Когда мужчина двигался по территории Мегиона, его остановил инспектор ДПС. Мегионский горсуд назначил водителю наказание в виде обязательных работ и лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением автотранспортными средствами, на 2 года. Кроме того, у мужчины конфисковали автомобиль.

Чтобы вернуть имущество, югорчанин подал апелляцию в суд ХМАО - Югры.

«Сторона защиты оспорила приговор, настаивая на необоснованности конфискации автомобиля, который приобретен в период брака и является совместным имуществом супругов. Однако судом второй инстанции отказано в удовлетворении жалобы стороны защиты, так как нахождение транспортного средства в совместной собственности супругов не является препятствием для его конфискации», - отметили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Уточняется, что приговор вступил в законную силу.