На трассе в Югре произошла массовая авария с груженым эвакуатором

Накануне вечером, 15 января, на трассе «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» груженый эвакуатор спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими. Водитель транспортного средства не справился с управлением и выехал на «встречку», что привело к массовой аварии, сообщили в Госавтоинспекции Югры.

«В 16:40 на 805 км автодороги «Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе, 51-летний водитель «Tata», перевозивший автомобиль «Kia», по предварительным данным, не справился с управлением, допустил занос, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с «Газ», после чего перевозимое эвакуатором авто упало на движущийся во встречном направлении «Toyota». Далее, «Ваз», движущийся в попутном направлении столкнулся с «Tata», – говорится в сообщении.

В результате ДТП 48-летний водитель Газ, 55-летний пассажир Таta и 52-летний пассажир Toyota получили травмы.