Команда Югры подвела итоги работы в первую рабочую неделю года

Работа над важнейшими социальными объектами никогда не останавливается. Обеспечить все потребности населения – работа Команды Югры. В нашей подборке представлены некоторые ее итоги за прошлую неделю.

В Когалыме завершили строительство новой котельной. Она будет обслуживать жилые дома по улице Комсомольской и на смежных улицах, а также возводимый в настоящее время региональный центр спортивной подготовки для занятий зимними видами спорта. Объект возводили в рамках «Карты развития Югры» – народной программы «Единой России». Проектная мощность котельной выросла вдвое, с 7 до 14 мегаватт. Это позволит значительно повысить надежность и безопасность систем теплоснабжения города.

В Пойковском строят поликлинику на 500 посещений в смену. Ее возводят по индивидуальному проекту. В здании площадью 14 170 квадратных метров будут располагаться детская и взрослая стоматологии, женская консультация, стационар на 35 коек, лечебный, массажный и физиокабинеты. В настоящее время общая готовность объекта составляет 25%. Строительство планируется завершить до 2025 года.

В Нижневартовске построили Центр лыжного спорта со стрельбищем. В настоящее время все работы завершены в полном объеме, готовность составляет 100%. В Центре оборудованы специализированное стрельбище на 16 мишеней, ограждение с антирикошетным покрытием, лыжероллерная трасса и стадион. Выполнены работы по монтажу внутренних систем отопления и вентиляции, электроснабжения. Завершена внутренняя отделка помещений и облицовка фасадов зданий. Кроме того, произведена установка освещения лыжероллерной трассы и малых архитектурных форм.

В Урае появится новая школа на 900 мест. Ее строят в микрорайоне 1А. Возведение объекта предусмотрено «Картой развития Югры». На сегодня полностью завершено устройство котлована, забиты все сваи, выполнены работы по устройству фундамента, плит перекрытия подвальных помещений, несущих стен подвального помещения. Активно ведется возведение несущих стен и перегородок первого этажа. Новая школа рассчитана на 900 мест. Помимо образовательного учреждения, появится спортивная зона с уличными тренажерами, футбольное поле, а также зона отдыха и бассейн. Завершить работы планируется в 2024 году.

В Сургуте реализуют 75 проектов, входящих в «Карту развития Югры». Из них 14 уже завершены, 38 реализуется. Это объекты образования, спорта, здравоохранения, транспорта, дорожного хозяйства и многое другое. Ход строительства и благоустройства объектов контролируют члены рабочих групп - в течение 2023 года партдесант сургутских единороссов проводился 12 раз.

«На всех объектах, которые мы осматривали, соблюдаются сроки выполнения работ, и на замечания участников партдесанта застройщики реагируют положительно. Мы уверены, что благодаря «Карте развития Югры» наш город станет еще комфортнее для его жителей», – отметила исполнительный секретарь местного отделения «Единой России», представитель Команды Югры Алёна Соловьева.

В Радужном открыли всесезонную спортивную площадку. Объект входит в «Карту развития Югры». С наступлением стабильно низкой температуры на многофункциональной площадке была проведена заливка катка, приобретено оборудование для спортивного объекта. Площадка универсальна: зимой горожане могут кататься здесь на коньках, а летом – играть в баскетбол. Посещение возможно в вечернее время суток – площадка полностью освещена.