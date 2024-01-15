Пять человек получили травмы при столкновении автомобилей в Пыть-Яхе

В Пыть-Яхе утром сегодня, 15 января, столкнулись два автомобиля. В аварии пострадали пять человек, сообщает пресс-служба городского ОМВД.

Авария случилась около 07:50 на улице Белых ночей. Предварительно установлено, что 58-летний водитель Hyundai Solaris, двигаясь по объездной в сторону города, при выполнении обгона не справился с управлением и совершил лобовое столкновение со встречной «Нивой» под управлением 44-летнего мужчины.

«В результате ДТП оба водителя, а также пассажиры транспортных средств 1983, 1990 и 1997 годов рождения получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в Окружную клиническую больницу города Пыть-Яха», - уточнили в пресс-службе.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.