Первый в ХМАО респираторный центр для паллиативных больных открыли в Лангепасе

В Лангепасе начал работу первый в Югре респираторный центр для взрослых паллиативных пациентов, нуждающихся в длительной ИВЛ. Он разгрузит другие медучреждения округа, сообщили в «ТАСС» со ссылкой на главного врача городской больницы Александра Нохрина.

«На базе Лангепасской городской больницы начал работу первый в Югре респираторный центр для паллиативных больных. Сегодня он принял первого пациента из Сургута. В дальнейшем мы со всех больниц автономного округа будем принимать таких граждан. У нас они получат профильную помощь, поскольку имеется все необходимое оборудование, а штат укомплектован подготовленными специалистами», − сообщил главврач.

Напоминаем, ранее в Нижневартовске завершают строительство долгожданной окружной больницы.