Правительство Югры ввело новую льготу для больных диабетом

В Югре ввели новую льготу для диабетиков. Так, жители региона с данным заболеванием I типа смогут бесплатно получать иглы к шприц-ручкам. Однако есть условие: пациент должен быть совершеннолетним и не иметь инвалидности. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения округа Алексей Добровольский.

«29 декабря 2023 года Постановлением Правительства Югры № 693 - п принята территориальная программа бесплатного оказания гражданам медицинской помощи до 2026 года. Трехмесячный запас игл различного размера имеется в наличии как в аптеках, так и на оптовом складе», – написал Добровольский у себя в соцсетях.

Сегодня в Югре 3448 пациентов, страдающих сахарным диабетом I типа, из них 2652 взрослых и 796 детей.