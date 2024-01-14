В заповеднике ХМАО олени попали на фотоловушку и испортили объектив камеры

В конце 2023 года фотоловушки, установленные на солонце на территории природного парка «Кондинские озера» им. Сташкевича, зафиксировали краснокнижных диких северных оленей. Об этом сообщили в соцсетях департамента недропользования и природных ресурсов Югры.

«Отметим, что в природном парке ежегодно ведутся целевые исследования по изучению состояния и многолетней динамики Кондинской популяции дикого северного оленя. Специалисты определяют численность и половозрастную структуру популяции, биотопическую приуроченность, сезонное распределение, места отела, пути миграции, как в пределах ООПТ, так и на сопредельной территории», – рассказали специалисты депнедр ХМАО.

Фотоловушки установил инспектор природного парка Владимир Шеметов. Специалист отмечает, что, к сожалению, видеоматериал не самого лучшего качества, так как олени постоянно вылизывали видоискатель камеры.