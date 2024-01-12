Грузоподъемность ледовых переправ в ХМАО увеличили до 30 тонн

В ХМАО увеличили грузоподъемность ледовых переправ. Теперь передвигаться по ним могут автомобили весом до 30 тонн, сообщает телеграм-канал «Управление автодорог Югры».

«На 12 января 2024 года на всех ледовых переправах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры установлена грузоподъемность 30 тонн», — говорится в сообщении.

Ранее на нескольких переправах из-за оттепели вводили ограничения до 20 тонн.

В конце декабря 2023 года зимники в Березовском районе закрыли на несколько дней для проведения ремонтно-восстановительных работ. Полотно проезжей части повредили грузовые автомобили.