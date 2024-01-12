Югорчанам напомнили о возможности взять новые кредитные каникулы

В России с 1 января 2024 года ввели постоянный механизм кредитных каникул по потребительским кредитам. Теперь у жителей ХМАО есть возможность взять новые кредитные каникулы, сообщает пресс-служба Тюменского отделения банка России.

«Приостановить платежи по кредиту или займу можно будет в двух случаях. Во-первых, при снижении дохода заемщика более чем на 30% по сравнению со средним уровнем за предыдущий год. Во-вторых, если заемщик пострадал от чрезвычайной ситуации – аварии, катастрофы, стихии или других бедствий», - сказано в сообщении.

Уточняется, что раньше оформить кредитные каникулы разрешалось только в особых случаях, к примеру, в связи с пандемией или санкциями. Теперь взять каникулы на срок до шести месяцев можно в любое время действия кредитного договора.

«Если заемщик уже оформлял каникулы в связи с ковидом или санкциями, то запросить новую отсрочку по этому кредиту он не может. Исключение сделано для тех, кто воспользовался каникулами для участников специальной военной операции. Кроме того, размер кредита не должен превышать максимума, который установлен правительством России», – сообщил заместитель управляющего Отделением Банка России по Тюменской области Мирхайдар Фатхуллин.

Ограничение по автокредитам составляет 1,6 млн рублей, по кредитным картам – 150 тыс. рублей, по остальным кредитам и займам – 450 тыс. рублей. По одному и тому же кредиту или займу разрешается взять отсрочку только один раз по каждой из причин.