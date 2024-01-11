Югорчанка осталась без денег после знакомства в Интернете

В Ханты-Мансийске полицейские раскрыли грабеж. Жертвой преступления стала 25-летняя девушка, сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

Югорчанка познакомилась с 33-летним мужчиной в Интернете и пригласила к себе в гости. Ночью ухажер напал на девушку и, угрожая избиением, забрал 60 тысяч рублей.

«Полицейскими с использованием АПК «Безопасный город» установлен и задержан 33-летний подозреваемый. Ранее мужчина отбывал наказание за совершение аналогичного преступления и недавно вернулся из мест лишения свободы», - сказано в сообщении.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о грабеже. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.