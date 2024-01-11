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​В новогодние праздники югорчане меньше звонили и больше общались в мессенджерах

Голосовой трафик жителей Югры сократился на 4%

​В новогодние праздники югорчане меньше звонили и больше общались в мессенджерах
Фото: Д.Павленко

В новогодние праздники россияне предпочли традиционным звонкам поздравления в мессенджерах, которые вошли в число наиболее популярных приложений с 31 декабря по 8 января 2024 года. Голосовой трафик жителей Югры сократился на 4%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а объем потребляемого интернет-трафика вырос на 22%. Об этом свидетельствует исследование МегаФона на основе обезличенных данных абонентов.

Существенный рост зафиксирован в Telegram: в сравнении с праздниками 2023 года активность югорчан в этом мессенджере выросла на 39%. В регионе уже несколько лет наблюдается тренд на снижение привычного голосового трафика. Так, в эти новогодние праздники жители региона тратили на звонки на 4% меньше минут, чем в прошлые, и на 12% меньше, чем в 2022 году. Самым «разговорчивым» днем оказался канун Нового года – 31 декабря, когда наблюдался наибольший голосовой трафик.

В целом в России самым популярным приложением в новогоднюю ночь и зимние праздники стал YouTube, однако активность абонентов в нем снизилась почти на 10% год к году. Второе место удерживает VK, который демонстрирует потребление трафика примерно на уровне новогоднего периода 2023 года (+1%). На третью строчку вышел Telegram, прибавив сразу 46%, что позволило ему в этом году обойти TikTok (последний просел на 17%).

Завершает топ-5 приложений «Кинопоиск», интернет-трафик которого увеличился на 31%. Заметно прибавили и онлайн-кинотеатры, демонстрирующие увеличение трафика на 28% год к году.

В Ханты-Мансийском автономном округе рейтинг популярных новогодних приложений совпадает с общероссийскими данными.


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Сегодня в 13:38, просмотров: 54, комментариев: 0
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    string(6) "update"
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      object(CList)#357 (5) {
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          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
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            [1]=>
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  }
}
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