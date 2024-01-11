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Озвучены профессии в ХМАО, где за год больше всего выросли зарплаты

Аналитики назвали отрасли в ХМАО, где стремительно росли зарплаты

Озвучены профессии в ХМАО, где за год больше всего выросли зарплаты
Фото: pixabay

Аналитики HeadHunter составили рейтинг отраслей в ХМАО, где за год зарплаты выросли в среднем на 40%. Для этого они проанализировали предложения, размещенные работодателями на онлайн-платформе, пишет Muksun.fm.

Список по традиции возглавили специалисты IT-сферы. За год их доход вырос на 46%, или 61 200 рублей. Серьезный рост также показали зарплаты работников сферы «Маркетинг» (+43%, или 49 960 рублей). Третье место в рейтинге заняли специалисты сферы закупок — +42%, или 58 200 рублей.

По данным аналитиков hh.ru, средний размер зарплаты в округе за год составил 60 370 рублей. При этом зарплатные ожидания югорчан выросли на 13% до 67 725 рублей.


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Сегодня в 12:42, просмотров: 129, комментариев: 0
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              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#356 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#359 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#317 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#359 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
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              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
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            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
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      }
    }
  }
}
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