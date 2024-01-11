За прошедшие сутки в Югре два пешехода пострадали вследствие ДТП

За минувшие сутки в ХМАО пострадали два пешехода. Первый инцидент произошел в Пыть-Яхе: 21-летний водитель «ВАЗ» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 46-летнюю женщину.

Во втором случае человека сбили в Нижневартовске. От наезда автомобиля «ВАЗ», под управлением 23-летнего водителя, пострадал 42-летний мужчина, переходивший проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате происшествий пешеходы получили травмы.

Госавтоинспекция Югры напоминает водителям, что проезд пешеходных переходов требует особого внимания и предельной концентрации. Соблюдайте скоростной режим и всегда снижайте скорость своего автомобиля в местах возможного появления пешеходов. Пешеходам необходимо переходить проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, используя световозвращающие элементы на верхней одежде.