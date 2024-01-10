Журналистам ХМАО выделят субсидию на реализацию важных проектов

Департамент внутренней политики Югры продолжает прием заявок на участие в конкурсном отборе социально значимых проектов организаций, осуществляющих производство и выпуск средств массовой информации на территории Югры, претендующих на предоставление грантов.

Документы для участия в конкурсе принимаются через официальный сайт конкурса по ссылке: сми.грантгубернатора.рф.

Срок приема заявок до 15 января 2024 года включительно.

Гранты предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим выпуск средств массовой информации, по следующим направлениям:

-наука, культура, сохранение и развитие традиционных промыслов и ремесел, исторического и культурного наследия народов, населяющих автономный округ;

-реализация национальных проектов в автономном округе;

-развитие гражданского общества в автономном округе;

-развитие предпринимательства в автономном округе;

-реализация социальных проектов;

-повышение качества жизни жителей автономного округа, создание условий для образования и реализации потенциала детей с особенностями развития;

-демографическая политика в автономном округе, поддержка материнства и детства;

-развитие межнационального сотрудничества, профилактика межэтнических конфликтов, противодействие экстремизму, терроризму, коррупции в автономном округе;

-патриотическое и духовно-нравственное воспитание в автономном округе;

-правовая грамотность, профилактика правонарушений в автономном округе;

-реализация жилищной политики автономного округа, в том числе повышение надежности и качества жилищно-коммунальных услуг, развитие системы капитального ремонта, поддержание проектной дисциплины;

-содействие развитию детско-юношеского и массового спорта в автономном округе, пропаганда здорового образа жизни, профилактика социально опасных форм поведения граждан.

В ходе отбора будут оцениваться актуальность и обоснованность социальной значимости проблемы, оригинальность проекта, опыт успешной реализации социально значимых проектов.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Департамента по адресу: https://deppolitiki.admhmao.ru/vzaimodeystvie-so-smi/granty/2023-2024/.