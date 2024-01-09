Заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 56,4%, сообщил оперштаб

Россияне стали меньше болеть коронавирусом. За первую неделю 2024 года показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 16,4. Это на 56,4% меньше, чем за неделю с 25 по 31 декабря прошлого года, сообщили в оперштабе.

Снижение заболеваемости отмечается во всех российских регионах, пишут «Ведомости». В оперштабе также заявили об уменьшении количества госпитализаций. За первую неделю нового года госпитализировали 3086 пациентов - на 49% меньше, чем неделей ранее.

Умерли за минувшую неделю 123 человека. Больше всего летальных случаев зафиксировали в Санкт-Петербурге (38), Москве (24) и Кемеровской области (10). С 25 по 31 декабря от ковида умерли 206 человек.