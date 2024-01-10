В Радужном задержали избившего женщину мужчину

В Радужном полицейские задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в избиении женщины. Против него возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

Инцидент произошел 1 января. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный несколько раз ударил 43-летнюю женщину, находясь рядом с одним из развлекательных заведений города.

«Полицейские установили местонахождение злоумышленника, им оказался 31-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок в общественном месте, игнорируя общественные нормы поведения, нанес потерпевшей не менее двух ударов руками и ногами», - рассказали в пресс-службе полиции.

Проводится расследование.