Югорчанин угрожал убить сожительницу за отказ дать деньги на спиртное

В Советском районе ХМАО перед судом предстанет 44-летний местный житель. Он обвиняется в угрозе убийством, сообщает пресс-служба ОМВД по Советскому району.

Инцидент произошел в июле 2023 года на веранде дома обвиняемого. Мужчина распивал спиртное вместе с 55-летней сожительницей и двумя знакомыми. Когда алкоголь закончился, женщина отказалась дать деньги на покупку спиртного.

«В ответ югорчанин устроил скандал и начал душить ее руками, высказывая угрозы убийством. Увидев происходящее, один из гостей вступился за хозяйку. Женщина, вырвавшись из рук своего сожителя, выбежала в огород. Но злоумышленник догнал ее и ударил по рукам лопатой. За пострадавшую вновь вступились гости, после чего она вызвала полицию», - рассказали подробности в пресс-службе полиции.

Мужчина признал вину, объяснив, что хотел напугать сожительницу. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.