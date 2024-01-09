13 югорчан пострадали в ДТП с 1 по 8 января

С 1 по 8 января в ХМАО произошло 11 ДТП, в которых пострадало 13 человек. Сообщается, что среди получивших травмы числятся двое детей.

Основными причинами происшествий явились: несоответствие скорости дорожным условиям и несоблюдение очередности проезда. Отмечается, что за новогодние каникулы удалось поймать 130 пьяных водителей.

«Уважаемые водители – не пренебрегайте безопасностью своей и окружающих вас людей. При управлении транспортным средством соблюдайте скоростной режим и не совершайте опасных маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем, для безопасной перевозки юных пассажиров всегда используйте средства пассивной защиты – все эти Правила являются залогом для сохранения жизни и здоровья», – рассказали в ГАИ Югры.

Всего с начала 2024 года автоинспекторы за выезд на полосу встречного движения привлекли 223 водителя и 388 – за нарушение правил перевозки детей.