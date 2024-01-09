В Югре молодая девушка получила четыре удара по голове металлической банкой

В поселке Игрим молодую девушку избили металлической банкой. По информации СМИ, пьяный полицейский нанес ей четыре удара по голове металлической банкой.

«С 6 января полицейский числится в отпуске. В ходе доследственной проверки от дачи объяснений и медосвидетельствования капитан отказался. По словам пострадавшей девушки, рано утром у них возник конфликт, в результате чего тот и схватил, что под руку попало. Следователи проводят проверку», − рассказали в «Мегаполис».

Официальной информации по произошедшему на настоящий момент нет.