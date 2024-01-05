Жители ХМАО — о самых удачных приобретениях года

Самыми удачными покупками 2023 года югорчане называют всевозможные гаджеты, наряды и технику для дома: результаты опроса, организованного в декабре, опубликовал сервис SuperJob.

Электронные девайсы уверенно захватили первое место в списке удачных приобретений года: им радуются 13 процентов всех респондентов опроса. Второе место делят бытовая техника, одежда и обувь: их упомянули по девять процентов югорчан.

Семь процентов вкладывают не в вещи, а в путешествия — туристические путевки; пять процентов, наоборот, заняты обустройством своего гнезда, покупая мебель.

Самые состоятельные покупатели в качестве удачных приобретений назвали недвижимость и автомобиль — их, соответственно, три и два процента. В самом низу рейтинга те, кто рад товарам для детей, для дачи, посуде, книгам, новогодним украшениям косметике, парфюмерии и даже музыкальным инструментам.

Интересно, что большим покупкам (квартиры, автомобили) чаще радуются мужчины, а приятным мелочам (косметика, книги, товары для дома) — женщины.

Увы, но самая большая часть респондентов — 20 процентов — заявила, что шопинг в 2023-м не задался.