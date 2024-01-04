В Югру под конец года привезли новый томограф

К 20 января в Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска будет запущен в эксплуатацию новый позитронно-эмиссионный томограф. Его путь в медицинское учреждение был осложнен непростыми погодными условиями, а также напряженными геополитическими обстоятельствами. Тем не менее, 25 декабря аппарат доехал до столицы округа, в настоящий момент специалисты ведут его монтаж, а также обучение персонала.

Как сообщает окружной департамент здравоохранения, это стало возможным благодаря усилиям правительства Югры и личной инициативе губернатора Натальи Комаровой, которые выделили необходимые средства для закупки обновленного комплекса ПЭТ/КТ для «Окружной клинической больницы».

Новый аппарат будет использоваться в первую очередь для диагностики онкологических заболеваний, а также в области сердечно-сосудистой патологии. Он превосходит предыдущую модель по производительности, обеспечивает более широкий диапазон исследований, позволяя проводить диагностику быстрее и с высоким качеством изображения. К тому же аппарат оснащен источником бесперебойного питания, что гарантирует его стабильную работу даже при отключении электричества.