Число обращений в больницы ХМАО во время праздников снизилось по сравнению с прошлым годом

В первые два дня 2024 года 444 югорчанина обратились к врачам за помощью из-за различных травм. Это число меньше, чем за аналогичный период в прошлом году – тогда в больницу пришли 548 жителей региона. Об этом заявил директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

По его информации, бригады СМП выполнили 4838 вызовов, выехали 307 раз на вызовы по поводу травм, 7 раз на ДТП, из них 3 совершены в состоянии алкогольного опьянения.

«Дорогие земляки! В период длинных новогодних каникул медицинские работники работают в усиленном режиме, чтобы вы могли получить качественную медицинскую помощь 24/7. Проводите время с семьей и близкими людьми безопасно и здорово: не злоупотребляйте алкогольными напитками, одевайтесь тепло для прогулок и активностей на свежем воздухе, будьте внимательны на дорогах!» – подчеркнул глава депздрава.