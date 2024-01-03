В Югре работают дополнительные наряды ДПС из-за новогодних праздников

С 31 декабря 2023 года по 2 января 2024 поймали 39 водителей с признаками опьянения на территории ХМАО. По словам представителей Госавтоинспекции, в праздники автовладельцы теряют бдительность, ведут себя более расслабленно, чем в обычные дни.

«В период новогодних праздников и длительных выходных дней повсеместно на дорогах работают дополнительные наряды ДПС. На постоянной основе проводятся массовые проверки, направленные на предупреждение нарушений и отстранения от управления автомобилем водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Госавтоинспекция Югры напоминает, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная и уголовная ответственность», – подчеркнули представители ГАИ Югры.