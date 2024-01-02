ГАИ Югры устроила рейды трезвости

Около четырех десятков автолюбителей Югры решили устроить себе праздник по полной — нетрезвыми за руль сели 39 человек: по крайней мере, столько попались бдительным госавтоинспекторам. Контроль за трезвостью водителей усилен, сообщает телеграм-канал «Госавтоинспекция Югры».

«В период новогодних праздников и длительных выходных дней повсеместно на дорогах работают дополнительные наряды ДПС, — напоминают в окружной ГИБДД. — На постоянной основе проводятся массовые проверки, направленные на предупреждение нарушений и отстранения от управления автомобилем водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения».

Все водители с признаками опьянения были отстранены от управления своими машинами. За это нарушение, кстати, предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.