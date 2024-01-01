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​В новогоднюю ночь в Югре родились четыре мальчика

Четыре мальчика появились на свет в Югре в Новый год

​В новогоднюю ночь в Югре родились четыре мальчика
Фото: ru.freepik.com

В Югре в новогоднюю ночь родились четыре детей. Все они оказались мальчиками, сообщила в своих соцсетях губернатор округа Наталья Комарова.

«Первые хорошие новости в 2024 году. В новогоднюю ночь в Югре родились 4 мальчика. Самый первый малыш весом 3 кг 50 г в 00:40 – в Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства, – говорится в сообщении. – Семья, дети – это ценность, без которой невозможно представить будущее. Каждая девятая семья в нашем регионе многодетная. В Югре действует 51 мера поддержки для семей с детьми. С этого года расширяем категорию получателей Югорского семейного капитала за счет семей, в которых родится второй ребенок».

Напоминаем, по показателю рождаемости Югра входит в ТОП-10 по стране и занимает девятое место.


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Сегодня в 16:15, просмотров: 91, комментариев: 0
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            object(EActiveRecordRelationBehavior)#345 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
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            }
            [1]=>
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          }
        }
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          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              bool(true)
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        }
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        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
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          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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