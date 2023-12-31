Крепкие морозы ожидаются в ХМАО в первые дни 2024 года

В ХМАО в первые дни нового 2024 года ожидаются морозы до -40 градусов. Такой прогноз дает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В понедельник, 1 января, в ночные часы ожидается -33-38 градусов, днем -26-31 градус, местами на юге -16-21 градус. В течение дня прогнозируется переменная облачность, ночью местами пройдет небольшой снег, в отдельных районах изморозь. Ветер с порывами до 13 м/с подует с северо-востока.

Во вторник, 2 января, столбик термометра покажет ночью -27-32 градуса, местами на севере -37. Днем ожидается -25-30 градусов, местами -19-24. Также синоптики прогнозируют небольшой снег местами и северный ветер.

В среду, 3 января, ночью похолодает до -35-40 градусов, днем ожидается -30-35 градусов. Днем - переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер северо-западный.