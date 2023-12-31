Глава югорского депздрава рассказал о достижениях в медицине за год

Глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский рассказал о достижениях в региональной медицине за год. Он выделил 16 пунктов, которыми поделился в своем телеграм-канале.

На первое место Добровольский поставил достижения в демографической сфере. Югра заняла 9 место по стране по коэффициенту рождаемости и 6 - по коэффициенту естественного прироста населения

«Показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении составляет 76,4 года - выше среднероссийского на 2,9 года. Мы помогли появиться на свет 16 851 малышам, из них: 8 643 мальчикам и 8 208 девочкам. 164 двойням, 5 тройням», - написал Алексей Добровольский.

Он также отметил, что в течение 2023 года югорские врачи сделали почти 6 тысяч операций на сердце, более 1,5 тысяч операций по протезированию суставов. Высокотехнологичную медпомощь получили свыше 17 тысяч пациентов.

Служба скорой помощи ХМАО приняла 466 316 обращений и выполнила 444 935 вызовов. Парк службы пополнился 39 новыми автомобилями. Теперь в Югре 280 автомобилей СМП, из которых свыше 80% эксплуатируются менее 5 лет, уточнил Алексей Добровольский.

Также в уходящем году активно работала санавиация. По округу курсировала плавучая поликлиника, которая объехала 48 поселений и провела 13 тысяч консультаций.