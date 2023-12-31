В Березовском районе открыли движение по зимним автомобильным дорогам

В Березовском районе ХМАО с 9 часов 31 декабря открыли движение транспортных средств по зимним автомобильным дорогам. Ранее зимники закрыли на несколько дней для проведения ремонтно-восстановительных работ. Полотно проезжей части повредили грузовые автомобили.
По данным Северавтодора, движение запущено по следующим зимникам:
«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим»,
«Подъезд к п. Ванзетур»,
«пгт. Игрим - д. Сартынья»,
«д. Сартынья - п.Сосьва»,
«п.Сосьва - д. Кимкьясуй»,
«п.Сосьва - д. Ломбовож»,
«д. Ломбовож - с. Саранпауль» и «Газовая трасса - с. Саранпауль».