Новые руководители полиции назначены в Кондинском и Октябрьском районах ХМАО

В Кондинском и Октябрьском районах ХМАО назначены новые руководители ОМВД. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Начальником ОМВД России по Октябрьскому району стал подполковник полиции Алексей Абакумов. На должность начальника ОМВД России по Кондинскому району назначен подполковник полиции Алексей Сидоров.

Алексей Абакумов служит в полиции с 2000 года. Сначала в Ставропольском крае, затем в Югре. Алексей Сидоров также отработал в органах внутренних дел более 20 лет. В первые годы он служил в Пермском крае, в 2017-м переехал в ХМАО.

«Оба руководителя владеют оперативной обстановкой на вверенной территории, знакомы с личным составом, поскольку в последние месяцы исполняли обязанности по должностям, на которые назначены», - уточнили в пресс-службе полиции.