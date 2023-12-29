Мужчина и ребенок погибли в ДТП в Нефтеюганском районе

ДТП с двумя погибшими и одним пострадавшим произошло сегодня, 29 декабря, на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе. По данным пресс-службы регионального управления МВД, на 717-м километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск столкнулись МАЗ и Hyundai Getz. Предварительно установлено, что 53-летний водитель грузовика выехал на встречную полосу, где врезался в легковой автомобиль, двигавшийся во встречном направлении.

«В результате ДТП водитель Hyundai 1987 года рождения и несовершеннолетний пассажир 2020 года рождения погибли, женщина-пассажир получила травмы», - уточнили в пресс-службе.