Суд обязал мэрию Югорска организовать площадки для складирования снега

Прокуратура Югорска уличила сотрудников администрации в незаконном складировании снега, убранного с улиц города. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«Установлено, что складирование снега, вывезенного с улиц и дворов муниципального образования, осуществляется на участки земель, несоответствующие требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. Отсутствие специальных площадок для складирования снега нарушает права граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду», - отметили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию Югорска организовать вывоз снега в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства. Суд иск удовлетворил. Исполнение судебного решения контролирует прокуратура.