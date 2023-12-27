577 млн рублей запланировали в Сургутском районе для расселения жителей фенольных домов в 2024 году

В Сургутском районе в 2023 году из фенольных домов расселили 108 семей. На эти цели в муниципалитете потратили 644,5 млн рублей. На днях ключи от новых квартир получили пять семей из Белого Яра, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«По итогам 2023 года на расселение фенольного жилищного фонда муниципалитет затратил 644,5 млн руб., из них федеральный бюджет – 258,1 млн, окружной бюджет – 315,5 млн, местный бюджет – 70,9 млн рублей. Это позволило улучшить жилищные условия 108 семей, в составе которых 356 человек. Исполнение программы этого года у нас стопроцентное», – рассказала замглавы Сургутского района Юлия Маркова.

В 2024 году работа по расселению фенольных домов продолжится, заверили власти. На эти цели уже запланировано 577,3 млн рублей - это позволит улучшить жилищные условия 87 семей.