Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Югре вновь выросла

За минувшую неделю в Югре заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 10,6% и превысила эпидемический порог на 47,5%. В территориальной структуре доминирует население Сургута – 37,3%, Нижневартовска – 15,3% и Нефтеюганска – 7,8%, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«Рост заболеваемости отмечается в 10 муниципальных образованиях округа. Наибольший рост отмечается в г. Мегионе, в г. Радужном, Белоярском районе. Заболеваемость в столице Югры городе Ханты-Мансийске выше уровня прошлой недели на 16,1% и ниже эпидемиологического порога на 49,4%», − добавили в ведомстве.

Между тем с начала сезона в округе зарегистрировали 691 случая гриппа. При этом ранее было зафиксирован 301 заболевший.